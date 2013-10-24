ГИУ увеличило чистую прибыль почти в 4 раза

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличило чистую прибыль в 3,9 раза - до 10,02 млн грн.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, составленному по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистый доход ГИУ за 9 месяцев 2013 года снизился на 2,7% - до 176,22 млн грн.

Валовая прибыль учреждения также снизилась на 2,7% - до 176,22 млн грн, а операционная уменьшилась на 14,6% - до 129,07 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение за 9 месяцев 2013 года рефинансировало 435 ипотечных кредитов на общую сумму 98,3 млн грн.

В І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ГИУ увеличило чистую прибыль более чем в три раза – до 7,3 млн грн.

Чистый доход ГИУ в январе-июне 2013 года несущественно снизился – на 3,1%, до 114,64 млн грн.

В 2012 году учреждение сократило чистую прибыль на 21,2% - до 30,55 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.