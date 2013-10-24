Рост индекса Украинской биржи ускорился - эксперты

Исходя из месячной, годовой динамики индекса украинских акций UX, его рост в последние дни ускорился, говорится в аналитическом отчете компании по управлению активами "Кинто", которым располагает агентство.

Как отмечается в отчете, в этом есть определенная закономерность, так как динамика цен локальных украинских акций в последние годы очень часто повторяла динамику цен на фондовых рынках развивающихся стран с заметным временным лагом. Фондовые индексы развивающихся стран на данное время находятся на многомесячных максимумах, немало фондовых индексов развитых стран на многолетних или даже исторических максимумах.

К тому же, как отмечается в отчете, "очень скромные ценовые уровни украинских акций на фоне невыразительных финансовых показателей эмитентов, допускают широкую интерпретацию возможного ценового диапазона акций по отношению к историческим уровням". "На украинском рынке легко увидеть и индекс Украинской биржи 1000 (пунктов - УНИАН) и индекс биржи 1500. Все зависит от настроения того, кто анализирует, и его взглядов на будущее", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 23 октября, повысился на 1,61% – до 878,33 пункта.