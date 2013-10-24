Индекс Украинской биржи в четверг вырос на 1,5%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 24 октября, повысился на 1,44% – до 890,96 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 15,3 млн грн, на срочном рынке – 8,2 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Авдеевского коксохима (+2,90%), «Азовстали» (+2,82%), «Укрсоцбанка» (+2,32%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,62% – до 301,04 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 154,7 млн грн.