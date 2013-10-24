Нацкомиссия расширит перечень руководящих органов АО с правом на дематериализацию акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разрабатывает нормативный акт, который расширит перечень руководящих органов акционерных обществ, наделенных полномочиями принимать решения о дематериализации акций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор департамента корпоративного управления и корпоративных финансов НКЦБФР Алла Папаика сегодня в ходе круглого стола, посвященного проблемам реформирования депозитарной системы.

По ее словам, согласно разрабатываемому документу, полномочиями по принятию решения о дематериализации будут, в частности, наделены такие представители руководства акционерных обществ, как исполнительные директора и главы правлений. В данном документе будет также прописан порядок принятия подобных решений.

Как отметила Папаика, данные изменения должны упростить процедуру принятия решений о дематериализации акций и способствовать завершению процесса их перевода в бездокументарную форму. По ее информации, на сегодня свои акции в бездокументарную форму перевели 15 тыс. эмитентов, акции еще 5 тыс. эмитентов продолжают оставаться в документарной форме.

Напомним, перевод акций в бездокументарную форму является обязательным требованием Закона Украины «Об акционерных обществах». В настоящее время право принимать решения о дематериализации акций имеют правления и наблюдательные советы акционерных обществ.