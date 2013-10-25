Акции «Кернела» на Варшавской бирже подешевели на 10% после публикации отчетности

Акции одного из крупнейших в Украине агрохолдингов «Кернел» к 10.27 (по киевскому времени) подешевели на Варшавской фондовой бирже на 10,03% - до 48 польских злотых (15,8 долл.) за акцию после публикации финансового отчета компании за 2013 финансовый год (июль 2012 - июнь 2013).

В начале торгов акции компании стоили 49 польских злотых.

Капитализация компании на Варшавской фондовой бирже по последним данным составляет 4,2 млрд польских злотых.

С начала 2013 года акции «Кернела» подешевели на 22,57%. Максимальная цена одной акции за этот период составляла 72,35 польского злотого, минимальная – 45,1 злотого.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль «Кернела» в 2013 ФГ сократилась на 46,2% по сравнению с предыдущим ФГ – до 111,3 млн долл. При этом выручка холдинга за указанный период выросла почти на 35% - до 2,796 млрд долл. Показатель EBITDA в годовом выражении сократилась на 9,8% - до 287,5 млн долларов, а ее маржа сократилась до 10,3% с 15,4% годом ранее.

При этом «Кернел» прогнозирует снижение EBITDA в 2014 ФГ на 13% - 250 млн долл.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel («Кернел»), контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов.

Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара.

Акции «Кернел» котируются на Варшавской фондовой бирже с ноября 2007 года.