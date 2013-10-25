Нацкомиссия может приостановить оборот ценных бумаг 5-6 тысяч компаний

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) до конца текущего года может приостановить оборот ценных бумаг 5-6 тыс. акционерных обществ из-за несоответствия их деятельности нормам корпоративного законодательства.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом в ходе VII ежегодного форума по корпоративному праву Ассоциации юристов Украины заявил глава НКЦБФР Дмитрий Тевелев.

"В планах у нас где-то 5-6 тысяч (акционерных обществ - УНИАН)", - отметил он.

По информации Тевелева, комиссия на данный момент приостановила оборот ценных бумаг около 3 тыс. компаний.

Глава НКЦБФР также отметил, что проводимые комиссией меры по приведению деятельности акционерных обществ в соответствие с нормами корпоративного законодательства являются результативными. "Результаты есть, целый ряд акционерных обществ просыпаются", - добавил Тевелев, при этом отметив, что количество таких компаний небольшое.

Среди наиболее частых нарушений он назвал неподачу в установленные сроки отчетности, отсутствие дематериализации акций и пр.

Как сообщал УНИАН, ранее Тевелев заявил, что комиссия может не только приостанавливать оборот акций компаний, которые в своей деятельности нарушают нормы корпоративного законодательства, но и обращаться с иском в суд, в том числе и о прекращении деятельности данного акционерного общества.