Американская компания начала акционировать людей

Калифорнийская биржевая компания Fantex выставила на IPO популярного игрока в американский футбол Ариана Фостера, который в результате «акционирования» самого себя планирует привлечь 10 млн долларов, сообщает ПРАЙМ.

При этом акционеры Фостера не смогут участвовать в управлении карьерой или жизнью футболиста, но, заплатив по 10 долларов за акцию, смогут рассчитывать на соответствующую часть 20% всех доходов игрока на протяжении всей его карьеры.

На сайте Fantex уже размещен анонс IPO, в ходе которого планируется продать один миллион 55 тысяч акций. Там же размещена подробная информация о предлагаемом "товаре" и рисках, связанных с приобретением акций.

После IPO курс акций будет колебаться в зависимости от финансового благополучия Фостера, а значит ими можно будет спекулировать, как обычными ценными бумагами, отмечает AFP.

Прибыль Fantex от IPO составит 500 тыс долларов, а в дальнейшем компания будет получать сборы от всех операций с акциями.

В случае успеха Fantex планирует распространить этот опыт на других звездных игроков. Уже рассматриваются кандидатуры бейсболистов и игроков в баскетбол, а также других спортсменов, "бренд которых обладает потенциалом генерировать значительные доходы".

Помимо контракта на 43,5 млн долларов с клубом Houston Texans Фостер получает доходы от рекламного контракта с Toyota, сетью супермаркетов Kroger и производителем одежды Under Armour.