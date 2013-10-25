Нацкомиссия по ценным бумагам не понимает решения агентства FTSE относительно Украины

Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не до конца ясна логика решения международного индексного агентства FTSE об исключении Украины из списка кандидатов на включение во Frontier Markets ("Приграничные рынки") в связи отсутствием коммуникации между этим агентством и комиссией, сообщил УНИАН председатель НКЦБФР Дмитрий Тевелев.

Он отметил, что не до конца понимает "логику или механизм принятия подобного решения". При этом Тевелев подчеркнул, что ни один представитель этой организации «никогда, ни разу не обращался в комиссию за предоставлением какой-либо информации о фондовом рынке Украины».

Председатель НКЦБФР также сообщил, что дал поручение международному отделу комиссии «по крайней мере найти эту организацию и предложить им вступить в какой-то диалог, потому что до сегодняшнего дня у нас не было контактов с ними».

Как сообщал УНИАН, международное индексное агентство FTSE исключило Украину из списка кандидатов на включение во Frontier Markets ("Приграничные рынки"), оценив перспективы ее развития ниже, чем Монголии и Казахстана.

По словам директора инвестиционной группы "Универ" Алексея Сухорукова, украинский фондовый рынок пока не удовлетворяет требованиям даже самого низкого уровня – "Приграничный", отставая в развитии от таких стран, как Бахрейн, Бангладеш, Ботсвана, Вьетнам и другие. "Это оценка не только текущей ситуации, но и вероятности ее улучшения. К сожалению, эксперты FTSE за эти годы видели только ухудшение", - отметил Сухоруков.

Справка УНИАН. Согласно классификации международного индексного агентства FTSE, финансовые рынки всех стран по своему развитию разделены на 4 уровня: развитые (Developed), развивающиеся продвинутые (Advanced Emerging), развивающиеся второго уровня (Secondary Emerging) и приграничные (Frontier). Для примера: фондовый рынок Великобритании оценивается как «Развитый», Польши – как «Развивающийся продвинутый», России – как «Развивающийся второго уровня». Несколько лет назад по инициативе Украинской биржи Украина была включена в список кандидатов на присвоение статуса "Приграничный", в котором также были Казахстан и Монголия.