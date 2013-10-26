Правительство Италии может продать часть доли в энергокомпании ЭНИ

Итальянское правительство рассматривает возможность выставить на продажу 4% своей доли в энергетической компании ЭНИ. Как сообщают сегодня местные СМИ, данный шаг обусловлен стремление властей снизить госзадолженность, передает ИТАР-ТАСС.

Учитывая нынешнюю ставку акций ЭНИ на Миланской бирже, продажа 4% принесла бы в казну 2,6 млрд евро, указывает "Соле - 24 оре".

Государству принадлежит в ЭНИ почти 30% - 4,34% министерству экономики и 25,76 Кассе накоплений и заимствований - акционерному обществу, также контролируемому правительством.

По оценкам экспертов "Медиабанка", энергокомпания сохраняет первое место в недавно обнародованном списке наиболее прибыльных компаний Италии. Из первой двадцатки вышел холдинг семьи Берлускони "Фининфест" после приговора к полумиллиардному штрафу, который должен быть выплачен за нарушения при приобретении издательского дома "Мондадори", а также приговора самого Сильвио Берлускони за финансовое мошенничество "Медиасет".