WIG Ukraine потерял на прошлой неделе 5,4%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine, несмотря на позитивную динамику основных индикаторов рынка, просел на прошлой неделе на 5,4%, закрывшись на уровне 555,61 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинский индекс обрушился, главным образом, за счет падения капитализации крупнейшей украинской компании на польском рынке - Kernel после публикации разочаровавшего инвесторов отчета за 2013 финансовый год.

Акции компании, доля которых в украинском индексе составляет около 40%, подешевели в пятницу на 15%, достигнув своего минимального значения с начала 2010 года на уровне около 45 злотых (1 долл. = 3,1 зл.).

Падение за последние пять торговых сессий оказалось меньшим - около 10% - за счет более низкой цены в начале недели, чем накануне отчета в четверг.

На прошлой неделе подешевели акции всех украинских эмитентов, котирующихся на главной площадке Варшавской биржи, кроме сохранивших свою капитализацию KSG Agro, Westa, KDM Shipping.

Среди наиболее подешевевших компаний оказались Coal Energy (-6,3%), Milkiland (-4,5%) и Agroton (-3,3%). Меньше всего потерял один из крупнейших украинских производителей молока IMC - 0,9%.

Польские "голубые фишки" закончили неделю 2,12% плюсом на фоне 2,5% роста индикатора широкого рынка WIG.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы WIG CEE, в который также входят компании из Украины, потерял за неделю 4,8%.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine, который на предыдущей неделе впервые с апреля текущего года приблизился к уровню 600 пунктов, закончил прошлую неделю 1,5% минусом.

Запущенный в мае 2011 года с базовых 1000 пунктов, украинский индекс достиг своего исторического минимума в апреле текущего года на уровне 486,76 пункта.