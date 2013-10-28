S&P 500 побил новый рекорд

Индекс S&P 500 закрыл торги в пятницу достижением нового максимума, благодаря росту акций сектора высоких технологий после сильной отчетности Microsoft и Amazon.com.

Рост бумаг Microsoft укрепил все три индекса, а подорожание Amazon.com - S&P 500 и Nasdaq.

Акции Microsoft подскочили на 6 процентов после сообщения о выручке и прибылях, которые превысили ожидания аналитиков.

Amazon.com подорожала на 9,4 процента, достигнув рекордной капитализации после данных о более высокой, чем ожидалось, выручке.

В целом рынок на неделе продолжил рост, начатый после достижения договоренностей между республиканцами и демократами о федеральном бюджете и повышении предела госдолга.

Макроэкономические данные, опубликованные за пять рабочих дней также укрепили инвесторов в надеждах на то, что ФРС сохранит до начала 2014 года текущий уровень стимулирования экономики.

"На хорошие новости отреагировали очень хорошо, а плохие рассматривали только как свидетельство того, что ФРС не сможет в обозримом будущем затягивать пояса", - сказал президент LibertyView Capital Management Рик Меклер.

Индекс Dow Jones industrial поднялся на 0,39 процента до 15.570,28, Standard & Poor's 500 - на 0,44 процента до 1.759,77, Nasdaq Composite - на 0,37% до 3.943,36.

За неделю индексы выросли на 1,1, 0,9 и 0,7%, соответственно.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.