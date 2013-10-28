Греческие бонды показали наибольшую доходность в 2013 году

Наибольшую доходность в 2013 г. продемонстрировали облигационные фонды Греции, пишут Вести.ru со ссылкой на The Wall Street Journal. Таким образом, фонды этой проблемной европейской страны оставили позади традиционных лидеров из Лондона и Нью-Йорка.

Панос Симос из NBG Asset Management, Арис Папагеоргакопулос и Джон Гикас из Eurobank Asset Management управляют тремя фондами греческих гособлигаций, доходность которых за последние 12 месяцев превысила 100%.

Такими результатами работы не может похвастаться больше никто.

Управляющие купили бумаги греческого правительства в самые трудные для рынка времена и теперь пожинают плоды за риск, который они взяли на себя.

DELOS Domestic Bond Fund заработал за год 108%, на втором месте с результатом в 107% идет Eurobank LF Government Bond Fund, а Interamerican Fixed Income Domestic Bond Fund заработал 105%.

Клиентами этих фондов являются небольшие инвесторы и пенсионные фонды, а под управлением находится не более 100 млн евро.

Для сравнения, лучшие результаты фондов облигаций других стран составляют порядка 35%. Впрочем в триумфе греческих облигаций нет ничего удивительного, цены на долговые бумаги страны выросли за последнее время в несколько раз.

На фондовом рынке страны также наметился подъем, а среди инвесторов есть даже всемирно известный Franklin Templeton под управлением Марка Фабиуса.