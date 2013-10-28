На украинский фондовый рынок влияет отчетность компаний - эксперты

Одним из основных факторов влияния на украинский фондовый рынок на данное время является отчетность эмитентов за третий квартал, говорится в аналитическом отчете компании по управлению активами "Кинто", которым располагает УНИАН.

Как отмечают в компании, в конце прошлой недели участники фондового рынка Украины получили целый поток информации в виде отчетов эмитентов за третий квартал 2013 года, которую они наверняка несколько дней будут переосмысливать, отражая в ценах акций.

"В пятницу нашлось место для отчетности эмитентов - важных составляющих индекса Украинской биржи - «Центрэнерго», «Донбассэнерго», «Мотор Сичи» и «Укрнафты». По большому счету, отчетность не удивила тех, кто давно следит за всем, что происходит в этих отраслях и с эмитентами", - говорится в отчете.

В то же время, как отмечают в компании, "мягко говоря, невысокие показатели прибыльности эмитентов из индекса Украинской биржи в первую очередь определяют невысокое его значение".

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 25 октября, снизился на 0,89% – до 883,02 пункта, индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,28% – до 300,20 пункта.