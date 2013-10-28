Общий объем торгов на Украинской бирже за прошлую неделю увеличился на 42%

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 21 по 25 октября увеличился на 42% и составил 99,8 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю составил 24,2 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 75,6 млн грн (из них объем торгов акциями — 37,5 млн грн).

По состоянию на 24 октября для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 18,2 млн грн и ценные бумаги на сумму 434,2 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 21 по 25 октября 2013 года Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, повысился на 2,18% с 864,18 до 883,02 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции "Райффайзен Банка Аваль", влияние которых составило 13,76 индексных пункта, "Центрэнерго" (4,67) и "Донбассэнерго" (2,39).

Как сообщал УНИАН, индекс украинских акций UX по итогам торгов за неделю с 14 по 18 октября повысился на 2,28% - с 844,91 до 864,18 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 14 по 18 октября составил 70,3 млн грн.