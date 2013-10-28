Индекс Украинской биржи снизился на 1,35%, индекс ПФТС – на 0,94%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 28 октября, снизился на 1,35% – до 871,13 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 14,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 10,7 млн грн, на срочном рынке – 3,6 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Азовстали" (-2,36%), "Центрэнерго" (-2,26%) и «Мотор Сичи» (-2,19%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,94% – до 297,38 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 233,3 млн грн.