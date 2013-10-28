Главным событием недели станет заседание Федеральной резервной системы США - эксперт

Главным событием текущей недели станет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, результаты которого будут известны в среду вечером.

Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Альтана Капитал» Андрей Тарасенко.

По его словам, «никто не сомневается в том, что программа стимулирования сокращена не будет, поэтому рынок данное событие уже учел».

Как сообщил Тарасенко, открытие американских бирж в понедельник проходит в легком минусе. «Рынкам нужно снять перекупленность, поэтому можем наблюдать умеренное снижение», - объяснил он.

Аналитик отметил, что сегодня впервые за последние несколько сессий азиатские рынки, кроме Китая, показали оживление. Это придало оптимизма европейским покупателям. Торги в Европе начались с гэпом вверх. Однако в ожидании данных по промпроизводству в США основные индексы откатились к пятничному закрытию.

По словам Тарасенко, вышедшая в США статистика оказалась разнонаправленной. Промпроизводство вышло лучше ожиданий (+0,6% против +0,4%), в то время как данные по незавершенным сделкам на рынке жилья и индекс производственной активности ФРБ Далласа – хуже.

Как отметил аналитик, индекс Украинской биржи в понедельник снизился на 1,35%, вместе с акциями «Мотор Сичи» (-2,2%) и «Центрэнерго» (-2,26%), занимающими наибольший удельный вес в составе индекса.