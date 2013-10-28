Минфин проведет тендер по отбору первичных дилеров ОВГЗ

Министерство финансов Украины 28 ноября проведет тендер по отбору первичных дилеров облигаций внутреннего госзайма среди банков, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, к участию в конкурсе допускаются банки, имеющие лицензию торговца ценными бумагами, с уставным капиталом не менее 10 млн евро и объемом торговли облигациями не менее 1 млрд грн. По итогам тендера банк получает исключительное право участия в размещениях ОВГЗ Минфина, при этом банк обязуется выкупать не менее 3% общего объема выпуска ОВГЗ в течение каждого полугодия, а также заключать договора купли-продажи ОВГЗ на вторичном рынке в объеме не менее 3% от общего объема заключенных договоров в течение полугодия.

Как сообщал УНИАН, последний тендер по отбору первичных дилеров на рынке ОВГЗ проведен Министерством финансов в мае текущего года. По итогам тендера в перечень дилеров вместо банка «Киев» вошел «Универсал Банк». Также в этот перечень входят банки «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Эрсте Банк», «ВТБ Банк», «Укргазбанк», «Сбербанк России», «УкрСиббанк», «ИНГ Банк Украина», «Райффайзен Банк Аваль», «УниКредит Банк», «Ситибанк», «Дельта Банк», «Надра», «ОТП Банк», «Хрещатик». В августе текущего года Кабинет министров Украины постановлением №529 отменил ограничение количества первичных дилеров на рынке ОВГЗ, в то время как ранее в перечень дилеров могли входить не более 16 банков.