Менеджер Kernel купил акции компании на 2,6 млн долл.

Варшава. Менеджер украинского агрохолдинга Kernel приобрел за последние два дня торгов Варшавской фондовой биржи 175 тыс. акций холдинга или 0,2% находящихся в обороте по средней цене 44,4 злотых за штуку (1 долл. – 3 злотых).

Об этом Kernel сообщил в своем биржевом отчете.

Менеджер приобретал акции холдинга в пятницу и в понедельник (25 и 28 октября) через подконтрольную ему компанию, общая сумма покупки составила около 7,8 млн злотых (около 2,6 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 октября, бумаги Kernel после публикации отчета за 2013 финансовый год подешевели по итогам торгов на 15%, достигнув своей самой низкой цены с начала 2010 года на уровне около 45 злотых.

В понедельник акции подешевели еще на 7%, закрывшись на уровне 42 злотых.

Kernel в 2013ФГ сократил чистую прибыль почти вдвое до 111 млн долл. на фоне 10% снижения EBIDTA - до около 290 млн долл и 35% роста выручки - до 2,8 млрд долл.

В текущем финансовом году, который закончится 31 июня 2014 года, компания прогнозирует EBIDTA на уровне 250 млн долл.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel («Кернел»), контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара.