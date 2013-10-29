S&P 500 достиг нового рекорда в ожидании мягкой политики ФРС

Индекс S&P 500 закрылся в понедельник на новом рекордном уровне на фоне ожиданий сохранения программы экономического стимулирования ФРС на этой неделе, сообщает Рейтер.

Однако в остальном рынок слабо изменился, причем индексы Dow и Nasdaq испытали небольшое снижение на фоне некоторого замедления рынка после недавнего ускоренного роста.

Индекс S&P 500 вырос на 6,4% с 8 октября, когда индикатор достиг минимума, обусловленного периодом отсутствия федерального бюджета и спорами вокруг повышения предела госдолга.

Индекс Dow Jones industrial опустился на 0,01% до 15.568,93 пункта, Standard & Poor's 500 вырос на 0,13% до 1.762,11.

Nasdaq Composite снизился на 0,08% до 3.940,13.

"Я бы сказал, что все дело в ожидании решений ФРС, но я не знаю, что они ждут, потому что я не жду никаких изменений, учитывая, что они неоднократно указывали на учитываемые ими фискальные проблемы", - сказал главный инвестиционный аналитик Janney Montgomery Scott Марк Люсчини.