Развитие торговых площадок в Украине зависит от самих профучастников - Московская биржа

Дальнейшее развитие торговых площадок в Украине зависит от украинских профучастников - акционеров Украинской биржи и ПФТС, сообщили УНИАН в пресс-службе Московской биржи, которой принадлежит 43 % акций Украинской биржи и 50%+1 акция фондовой биржи ПФТС.

"Московская Биржа готова делиться с объединенной биржей (которую планируется создать путем присоединения Украинской биржи к ПФТС - УНИАН) опытом и технологиями. Но в первую очередь, развитие площадок зависит от самих украинских профучастников - акционеров бирж", - говорится в сообщении.

В Московской бирже также отметили необходимость, "чтобы в процессе консолидации сохранились компетенции и опыт обеих бирж". "Это является главной целью каждого акционера", - говорится в сообщении биржи.

В пресс-службе также отметили, что в настоящий момент готовятся корпоративные процедуры по консолидации двух бирж. "На всех стадиях процесса консолидации Московская Биржа будет действовать в рамках законодательства Украины", - отметили на бирже.

Как сообщал УНИАН, ранее в одном из украинских СМИ появилась информация о том, что Московская биржа может ликвидировать Украинскую биржу, акционером которой она является, в случае отказа других акционеров от предложения по продаже Московской бирже их акций.

Справка УНИАН. Наблюдательный совет Московской биржи в сентябре т.г. принял решение инициировать присоединение Украинской биржи к фондовой бирже ПФТС. В то же время, как отмечают на бирже, реализация этого решения требует, чтобы 75 % акционеров обеих площадок проголосовали за данное решение.

ООО "Биржевой центральный контрагент" 15 октября обратился к акционерам Украинской биржи с предложением о выкупе их акций по фиксированной цене.