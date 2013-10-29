На Лондонской фондовой бирже запустят исламский индекс

Лондонская фондовая биржа планирует запустить исламский индекс, в который будут включены акции, соответствующие мусульманским инвестиционным принципам. Об этом сообщается в материалах британского правительства, подготовленных к выступлению премьер-министра страны Дэвида Кэмерона на Всемирном экономическим исламском форуме, передает lenta.ru.

В настоящее время исламские индикаторы есть на биржах в Бомбее, Джакарте, Малайзии, Нигерии, США. В базу расчетов индексов попадают компании, деятельность которых не противоречит нормам шариата. Например, мусульманам запрещено инвестирование в производство алкоголя и азартные игры.

Также Великобритания рассчитывает стать первой в мире немусульманской страной, выпустившей исламские гособлигации «сукук». Бонды на сумму в 200 миллионов фунтов (321,7 миллиона долларов) планируется выпустить в следующем году.

С помощью этих изменений власти Великобритании надеются привлечь больше инвестиций мусульманских бизнесменов в страну. В материалах правительства отмечается, что исламский финансовый сектор растет на 50 процентов быстрее, чем бизнес традиционных банков. По итогам 2014 года, как прогнозируется, объем средств, инвестированных по исламским принципам, достигнет 1,3 триллиона долларов.

Основным отличием мусульманских облигаций является то, что они позволяют зарабатывать на предоставлении денег в долг, но с технической точки зрения процент за пользование заемными средствами не взимается. Например, организатор выпуска таких бумаг может сдать свою недвижимость, которой обеспечены сукук, и арендная плата будет распределяться между владельцами бумаг. Такая особенность обусловлена тем, что нормы шариата запрещают давать деньги в долг под проценты. По данным Standard & Poor’s и Islamic Finance Information Service, по итогам 2012 года объем рынка сукук вырос до 140 миллиардов долларов.