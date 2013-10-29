Объем торгов на бирже «Перспектива» на прошлой неделе вырос в 5,7 раза

На фондовой бирже «Перспектива» с 21 по 25 октября было заключено и выполнено договоров на общую сумму 3,36 млрд грн, что в 5,7 раз больше, чем за предыдущую неделю, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

С начала года объем торгов на "Перспективе" составил 249 млрд грн.

Объем торгов ОВГЗ на прошлой неделе составил 2,96 млрд грн, акциями - 4,55 млн грн, срочными контрактами - 383 млн грн, опционнными сертификатами - 0,5 млн грн, облигациями предприятий - 4 млн грн.

По оперативным данным интернет-сайтов фондовых бирж, ФБ «Перспектива» заняла первое место по объему торгов с начала года (с долей общего биржевого оборота 66 %), второе место - у Фондовой биржи ПФТС (25 %), третье - у Приднепровской биржи (3%). Доля «Перспективы» в общих объемах торгов на фондовых биржах Украины на прошлой неделе составила 79%.

По словам директора фондовой биржи «Перспектива» Станислава Шишкова, после некоторого сокращения биржевой активности, наблюдавшейся в первую неделю функционирования новой финансовой инфраструктуры, на прошлой неделе рынок постепенно возвращался к прежним показателям ликвидности. Если в течение 14-18 октября структура торгов на «Перспективе» ограничивалась обращением государственных облигаций и срочных контрактов, то на прошлой неделе фиксировались также торги акциями, облигациями предприятий, муниципальными облигациями и опционными сертификатами. Впрочем, как отметил Шишков, пока объемы торгов уступают показателям, которые фиксировались до запуска новой системы.

Справка УНИАН. Верховная Рада 6 июля 2012 года приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины»), которым предусмотрено создание Центрального депозитария, и вводится новый элемент - Расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке. Закон вступил в силу с 12 октября т.г.