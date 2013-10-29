«Газтек» разместит облигации на 670 млн грн

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов – компания «Газтек», намерен осуществить открытое размещение именных процентных простых облигаций на общую сумму 670 млн грн., говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, решение о размещении 670 тыс. шт. облигаций номиналом 1 тыс. грн было принято на общем собрании акционеров 26 апреля 2013 года.

Облигации будут размещены в период с 4 ноября по 31 декабря 2013 года.

Срок обращения ценных бумаг – до 4 ноября 2028 года.

Справка УНИАН. ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. «Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганск-», "Винницагаза".

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также и банк «Надра».

В начале сентября 2012 года "Газтек" привлек у банка “Надра” (Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

«Газтек» в 2012 году увеличила чистый убыток по сравнению с 2011 годом в 5 раз – до 64,694 млн грн с 13,654 млн грн.