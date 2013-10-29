Украина может потерять возможность свободно торговать, если вступит в ТС - представитель Еврокомиссии

Присоединившись к Таможенному союзу (ТС), Украина потеряет возможность проводить суверенную торговую политику с другими партнерами, в частности, создать зону свободной торговли со странами Европейского Союза, считает заместитель главы генерального директората по торговле Европейской Комиссии Петер Балаш.

"Если страна вступает в ТС, я думаю, что суверенность торговли этой страны теряется. Нельзя подписывать никакие ЗСТ … Если Украина, допустим, последует примеру Армении и присоединится к ТС, это будет выбор, который свидетельствует о том, что Киев больше не сможет оставлять за собой свободные торговые отношения с ЕС, либо с любыми другими странами", - сказал Балаш в ходе встречи Европейской бизнес-ассоциации «Соглашение об ассоциации с ЕС: практические аспекты для бизнеса» во вторник, передает РИА Новости.

По его словам, присоединившись к ЗСТ с ЕС, Украина не будет ограничивать свои торговые возможности, а также сможет оставлять за собой право взаимоотношений с другими партнерами.

Балаш также отметил, что РФ не стоит опасаться роста дешевого европейского импорта через Украину в связи с присоединением Киева к ЗСТ.

"Есть специальное правило происхождения: европейские продукты, которые импортируются на Украину, не могут быть реэкспортированы в Россию, так как существует специальный таможенный контроль между Украиной и РФ", - добавил он.

Украина в конце ноября планирует подписать Соглашение с ЕС об ассоциации, предусматривающее создание зоны свободной торговли. РФ в связи с этим опасается роста дешевого европейского импорта через Украину. Власти России не раз заявляли, что будут вынуждены ввести защитные меры, что закроет российский рынок и для украинских товаров. Одновременно Украину приглашают в Таможенный союз и уже предоставили ей статус наблюдателя, однако Киев заявляет, что не готов к полноценному вступлению в ТС.