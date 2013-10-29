Украинский фондовый рынок в среду снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 29 октября, снизился на 0,26% – до 868,88 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 74,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 73,2 млн грн, на срочном рынке – 3,2 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Азовстали" (-1,36%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,31% – до 296,48 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 107,2 млн грн.