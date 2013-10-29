Возвращение спроса на ОВГЗ оживит рынок - эксперт

Возвращение рыночного спроса на облигации внутреннего государственного займа должно оживить рынок, прокомментировал итоги проведенного аукциона Министерства финансов специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

По словам эксперта, на сегодняшнем аукционе неожиданно появился спрос на краткосрочные облигации Минфина, общий объем которого составил 354 млн грн. “Это позволило привлечь в бюджет 302,6 млн грн. Возвращение рыночного спроса является позитивным результатом и должно оживить рынок. В итоге количество все-таки перешло в качество и широкая линейка предложения оказалась оправдана”, - сказал Фурса.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины во вторник, 29 октября, привлекло в государственный бюджет 614,192 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа. Все средства привлечены в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте, в результате размещения полугодовых облигаций со средневзвешенной доходностью 7,83% годовых на 302,638 млн грн и 5-летних облигаций с доходностью 14,25% годовых на 311,554 млн грн.

Минфин 22 октября на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 739,956 млн грн, 15 октября - 1,129 млрд грн, 8 октября - 613,394 млн грн, плановый аукцион 1 октября не состоялся.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, до конца текущего года политика по привлечению новых заимствований будет умеренной, а также Минфин не планирует выходить на внешние рынки заимствований при сохранении нынешнего высокого уровня доходности.

По состоянию на 29 октября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,605 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,185 млрд грн, в собственности банков - 77,213 млрд грн, нерезидентов - 3,443 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 28 октября, с начала года в госбюджет поступило 106,963 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 57,025 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,205 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).