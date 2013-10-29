Нет никаких оснований полагать, что спрос на ОВГЗ упал - эксперты

Снижение объемов размещения облигаций внутреннего государственного займа обусловлено финансированием бюджетного дефицита за счет увеличения поступлений в бюджет прибыли Национального банка Украины, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

По мнению аналитика рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тараса Котовича, главная причина снижения объемов размещения ОВГЗ — это сокращение ликвидности в банковской системе в октябре, что снижает спрос со стороны рыночных инвесторов. «Большое значение играет и то, что Минфин отдаёт предпочтение дружественным банкам и их заявкам, отклоняя более дорогой для него спрос от рыночных инвесторов, что привело к постепенному отказу от подачи заявок вообще», - пояснил эксперт и спрогнозировал, что выплата внутренних и части внешних долгов будет обеспечиваться с помощью привлечения средств через дружественные банки и не без поддержки Нацбанка, существенно увеличившего свой портфель в этом году.

«Минфин немного охладил свой пыл в плане размещения ОВГЗ, поскольку это является общеизвестным каналом гривневой эмиссии. Нет никаких оснований полагать, что спрос на ОВГЗ упал, поскольку госбанки и НБУ всегда готовы поддержать правительство. Но пристальное внимание к активным покупкам ОВГЗ со стороны Нацбанка, на фоне возобновившегося девальвационного давления, по-видимому, принудило Минфин перейти к другому способу получения эмиссионной гривни», - прокомментировал руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

По его словам, в августе расходы бюджета на 9,1 млрд грн превысили доходы, при этом внутренние заимствования составили всего 2,4 млрд грн. «Откуда у Минфина, который уже давно на мели, взялись 6,7 млрд грн? По нашему мнению, эти средства предоставил именно Нацбанк», - считает эксперт.

Он также напомнил, что согласно заявлению первого замминистра финансов Анатолия Мярковского, с начала года на середину октября НБУ перевел на счета правительства около 24 млрд грн прибыли будущих периодов. «Такая прямая поддержка бюджета со стороны НБУ фактически заменила кредитование правительства», - пояснил эксперт.

«Более 70% выпускаемых в обращение ОВГЗ оседают в портфеле Нацбанка, другие концентрируются в портфелях «дружественных» банков, в том числе государственных», - прокомментировал советник председателя правления «Альфа-Банка» Роман Шпек.

По его словам, рыночного спроса на ОВГЗ нет, при этом потребности в финансировании бюджетного дефицита растут. «За 9 месяцев Нацбанк выполнил норму отчислений в госбюджет на 135%, при этом налоговые органы выполнили эту норму на 94%, таможенные – на 91%», - прокомментировал банкир.

Согласно прогнозам руководителя аналитического подразделения группы ICU Александра Вальчишена, уровень госдолга на конец 2013 года превысит 40% ВВП, в то время как согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года должен составлять 483 млрд грн (30-31% ВВП). «Слабый рост ВВП обуславливает рост государственного долга. Это тренд последних двух лет, и он распространится также на следующий год», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины во вторник, 29 октября, привлекло в госбюджет 614,192 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа, и эксперты отметили неожиданное появление рыночного спроса на этом аукционе. По итогам октября Минфин привлек в госбюджет 3,097 млрд грн, при этом в сентябре 2013 года в госбюджет привлечено 2,747 млрд грн, 5 млн долл. и 61,112 млн евро.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или на 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн). За январь-сентябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,565 млрд долл., или на 7,08%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.