Процедуру регистрации выпуска облигаций могут упростить

Национальный банк Украины считает возможным упрощение процедуры регистрации выпуска облигаций и предоставление разрешения на их обращение за пределами Украины, сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, об этом говорится в ответе регулятора на инициативу ассоциации относительно введения прямого выпуска еврооблигаций украинских эмитентов за пределами Украины.

«Актуальным является рассмотрение возможности ослабления требований разрешительного характера и упрощения довольно сложной и обременительной процедуры регистрации выпуска облигаций и получения разрешения на их обращение за пределами Украины, которые регламентируются нормативно-правовыми актами Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», - говорится в письме Нацбанка.

При этом регулятор считает, что, учитывая необходимость обезопасить экономику страны и ее валютный рынок от неконтролируемого движения за пределы Украины значительных денежных потоков, связанных с возвращением эмитентами долгов по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, целесообразно оставить без изменений требования законодательства Украины о предоставлении Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку разрешений на обращение ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины.

Эксперты НАБУ считают, что действующий порядок размещения вынуждает банки структурировать выпуск евробондов в виде так называемых «облигаций участия в кредите» или опосредованного выпуска еврооблигаций. Такая структура, в отличие от традиционной и распространенной формы прямого выпуска, является сложной и требует существенных дополнительных расходов (в рамках одного выпуска еврооблигаций такие дополнительные расходы могут составлять 500 тыс. долл.), что приводит к снижению ликвидности выпуска и повышает его стоимость.

По мнению экспертов ассоциации, законодательное урегулирование вопроса прямого выпуска еврооблигаций украинских эмитентов за пределами Украины позволит существенно уменьшить операционные расходы банков при проведении выпуска и размещения еврооблигаций, повысит ликвидность выпусков еврооблигаций на международных рынках, приведет к большей диверсификации базы инвесторов.

Как сообщал УНИАН, за январь-июль 2013 года объем погашений внешних заимствований банковскими учреждениями превысил объем новых заимствований на 709 млн долл. Объем средне- и долгосрочных внешних поступлений банков по кредитам и облигациям за январь-июль 2013 года составил 2,2 млрд долл., объем соответствующих погашений - 3,19 млрд долл., сальдо краткосрочных заимствований составило 281 млн долл.

Доля задолженности банков перед нерезидентами продолжает сокращаться и на начало августа составила 17,2%.