Биржа «Перспектива» запускает торги депозитными сертификатами Нацбанка

Национальный банк Украины и фондовая биржа «Перспектива» 28 октября 2013 года заключили договор о расчетах по операциям по купле-продаже депозитных сертификатов Национального банка Украины, сообщает пресс-служба биржи.

Согласно сообщению, «Перспектива» планирует в ближайшее время обеспечить внесение депозитных сертификатов в биржевой список и сообщить о регламенте биржевых торгов этими финансовыми инструментами.

«На наш взгляд, депозитные сертификаты НБУ должны стать источником стимулирования ликвидности биржевого рынка. Это подтвердилось и в течение сентябрьской конференции, участники которой высказались в пользу распространения биржевого инструментария, в частности, путем введения в биржевой оборот таких ликвидных и надежных ценных бумаг, как депозитные сертификаты НБУ», - цитирует пресс-служба директора биржи Станислава Шишкова.

Также сообщается, что по инициативе ФБ «Перспектива», которая аккумулировала предложения банков-членов биржи о целесообразности обеспечения биржевого обращения депозитных сертификатов Нацбанка, были внесены изменения в Технический порядок проведения Нацбанком операций с банками. Письмом от 2 июля 2013 года регулятор разослал фондовым биржам новый регламент информационного взаимодействия с системой количественного учета депозитных сертификатов и программу тестирования. В октябре вступили в силу изменения в постановление правления Нацбанка, которыми утверждены тарифы по операциям в системе количественного учета СЕРТИФ, где учитываются депозитные сертификаты регулятора.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). Количество членов биржи по состоянию на 28 февраля 2013 года - 125 торговцев ценными бумагами (18,2% общего количества ТЦБ-членов профильной СРО).