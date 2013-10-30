ФГИУ хочет провести новую оценку Запорожского титано-магниевого комбината

В отношении Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) необходимо провести новую оценку в связи с истечением срока действия старой оценки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко.

В то же время он отметил, что новая оценочная стоимость данного предприятия, скорее всего, не будет значительно отличаться от полученной ранее.

Также Рябченко отметил, что «соглашение (относительно создания на базе ЗТМК общества с ограниченной ответственностью — УНИАН) на сегодня действует, необходимо только внести изменения в части оценки».

Как сообщал УНИАН, 15 октября Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации приняла решение обратиться к Кабинету министров с предложением отменить его решение о создании общества с ограниченной ответственностью «Запорожский титано-магниевый комбинат». Также спецкомиссия предлагает принять меры относительно полной приватизации ЗТМК путем проведения конкурентного аукциона с целью сохранения, модернизации и расширения мощностей по производству титановой губки.

Кроме того, комиссия предлагает создать рабочую группу в составе представителей Министерства энергетики и угольной промышленности, Фонда госимущества, НКРЭ, НАЭК "Энергоатом" для изучения возможности проведения специальной тарифной политики для предприятий энергоемких производств.

Ранее начальник Управления межгосударственных имущественных отношений и инвестиционной деятельности Фонда госимущества Евгений Асташев сообщал, что по состоянию на 12 сентября компания «Толексис Трейдинг Лимитед», победитель конкурса на покупку предприятия, не выполняет обязательства, предусмотренные договором по учреждению ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», вследствие чего все учредительные документы, подписанные между Фондом госимущества и компанией «Толексис Трейдинг Лимитед», утратили силу.

По оценке представителя ФГИУ, на сегодняшний день оценочная стоимость целостного имущественного комплекса Запорожского титано-магниевого комбината составляет 749 млн грн.

Справка УНИАН. В соответствии с постановлением Кабинета министров от 3 октября 2012 года было принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «Запорожский титано-магниевый комбинат» с государственной долей в уставном капитале общества не менее 51%. По результатам проведенного конкурса по отбору негосударственного участника ООО «ЗТМК» его победителем была признана компания «Толексис Трейдинг Лимитед», с которой был заключен Договор по созданию общества с ограниченной ответственностью «Запорожский титано-магниевый комбинат» от 22 февраля 2013 года, которым, в частности, было предусмотрено внесение инвестиций победителем конкурса в размере 110 млн долл.

Справка УНИАН. ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках. Проектная мощность предприятия составляет 11 тыс. тонн металлического губчатого титана в год.