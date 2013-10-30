Объединение с поставщиками сырья будет трендом слияний и поглощений - эксперт

Вертикальная интеграция компаний с поставщиками сырья будет трендом на рынке слияний и поглощений в Украине, сообщил журналистам менеджер департамента консультационных услуг международной аудиторской компании EY (ранее - «Эрнст энд Янг») Михаил Мишов на конференции Forbes “Форум директоров по финансам”.

По словам Михаила Мишова, вертикальная интеграция, предполагающая объединение компаний, одна из которых является поставщиком сырья для другой, позволит в текущих условиях украинской экономики сократить риски зависимости от поставщиков и партнеров.

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Среди факторов, усиливающих предпосылки к вертикальной интеграции, Мишов назвал возможные осложнения в экономике Украины, необходимость реформ судебной и исполнительной системы, в т.ч. для повышения контроля над исполнением договоров между партнерами, а также повышение конкуренции вследствие ассоциации с ЕС и ограниченный доступ к финансированию.

В качестве примеров вертикально интегрированных холдингов Мишов назвал метхолдинги «Метинвест» и «Интерпайп», агрохолдинги «Кернел» и «Мрия», корпорации «Рошен» и «Нестле».

Как сообщал УНИАН, активность глобальных рынков слияний и поглощений (M&A) возросла в первом квартале 2013 года на 10% - до 542,8 млрд долл. Рост в основном произошел за счет роста количества крупных сделок (свыше 5 млрд долл.), при этом на развивающихся рынках традиционно наибольший объем пришелся на сделки покупки китайских и российских компаний. Наибольший объем сделок и в глобальном M&A, и на развивающихся рынках, пришелся на сделки с участием компаний ТЭК.