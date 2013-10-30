Украинский фондовый рынок в среду снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 30 октября, снизился на 0,99% – до 860,25 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 14,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 11,2 млн грн, на срочном рынке – 3 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Авдеевского коксохима (-2,21%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,64% – до 294,56 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 236,5 млн грн.