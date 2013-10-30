Госрегулятор украинского фондового рынка пока не является независимым - представитель ВБ

Государственный регулятор украинского фондового рынка, в роли которого выступает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, не является пока независимым, и у него недостаточно ресурсов, чтобы выполнить свою роль.

Об этом заявила в ходе круглого стола «Рынок Капитала Украины – 2015» финансовый экономист миссии Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Колин Масценик.

"Развитие рынка зависит от регулятора. Пока регулятор не является независимым, у него недостаточно ресурсов, чтобы выполнить свою роль", - отметила она.

При этом, как отметила представитель Всемирного банка, речь идет не только о финансовых ресурсах, но и о профессиональных навыках, возможности привлекать профессионалов высокого уровня. "Система IT недостаточно автоматична, многое необходимо делать руками", - добавила она.

В то же время Масценик отметила, что в Нацкомиссии "ясные процедуры" принятия решений, "они открыто говорят с рынком".

По ее словам, Всемирныйй банк сотрудничает с комиссией по вопросам технической помощи, чтобы, в частности, приблизить ее работу к международным стандартам.