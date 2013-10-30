На рынках акций наблюдается всеобщий позитив - эксперт

Всеобщий позитив на рынках акций хорошо укладывается в идею сохранения программы количественного смягчения в США.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Альтана Капитал» Андрей Тарасенко.

По его словам, "если еще месяц назад большинство инвесторов считали, что сворачивание QE начнется уже в 2013 году, то теперь ситуация кардинально изменилась, и никто ранее марта 2014 года сокращения объема выкупа активов не ждет, кроме того встречаются и более смелые прогнозы. Если все же Бернанке в своей речи намекнет на сворачивание QE, нас ждут серьезные продажи. Не исключен вариант «покупай на слухах, продавай на фактах», когда ничего нового от главы ФРС рынки не услышат".

Как отметил аналитик, торги в европе в среду, 30 октября, стартовали в плюсе порядка 0,5% на позитиве азиатских площадок. Оптимизма прибавляла корпоративная отчетность. Хорошие результаты показали Eni и Volkswagen.

Тарасенко добавил, что также в среду выходила важная статистика по США. Изменение числа рабочих мест в частном секторе за октябрь от компании ADP составило +130 тыс., против прогноза на уровне 150 тыс. Потребительская инфляция в сентябре оказалась на уровне ожиданий (1,2%).

По информации аналитика, ближе к открытию торгов в США в среду рынки начали несколько снижаться. "Это скорее фиксиация прибыли перед выступлением Бернанке - все же рост был чрезмерным, чем влияние статистики", - считает он.

По мнению Тарасенко, "у покупателей на украинском рынке сил не хватает". Индекс Украинской биржи в среду снизился на 0,99%, откатившись от максимума октября на 3,5%.