Ожидания продолжения политики стимулов в США уже заложены в цену акций – эксперт

Ожидания по факту завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США уже были заложены фондовым рынком, а потому их реакция была предсказуемой и умеренно негативной, говорится в аналитическом отчете руководителя направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital Вячеслава Орлюка.

Как отмечается в отчете, на вчерашнем заседании ФРС процентные ставки вновь остались без изменений, как и ежемесячный объем выкупаемых активов. В целом, если перед заседанием рынок ожидал начала сворачивания программ стимулирования экономики не ранее весны 2014 года, то выход последних комментариев ФРС, в которых отсутствовало даже упоминание о последнем "шатдауне" в США, заставил специалистов говорить о неком промежуточном варианте уже в текущем году.

Как следствие, отмечается в отчете, американские индексы вчера отступили от своих максимумов примерно на 0,5%. Сегодня утром американские фьючерсы также снизились в пределах 0,5%. Таким образом, украинский рынок акций открылся сегодня на негативном внешнем фоне.

Как сообщал УНИАН, по итогам торговой сессии 30 октября индекс украинских акций UX понизился на 0,99% - до 860,25 пункта. На фондовом рынке наторговали 11,2 млн грн, из них на рынке заявок и на рынке РЕПО 3,4 млн грн и 5,8 млн грн соответственно. Объем торгов на срочной секции был невелик — всего 3,1 млн грн.