Минфин возобновит размещение ОВГЗ, индексированных на валютный курс

Министерство финансов Украины планирует в ноябре возобновить размещение трехлетних облигаций, индексированных на валютный курс, в то время как в июне-сентябре текущего года размещение таких облигаций не проводилось, сообщается на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 5, 12, 19 и 26 ноября. Минфин намерен предложить инвесторам трехлетние облигации, индексированные на валютный курс, на аукционе 19 ноября. Также на этом аукционе Минфин будет размещать гривневые облигации сроком обращения 5 и 7 лет, 2- и 3-летние облигации, номинированные в иностранной валюте.

На аукционах 5 и 12 ноября Минфин предложит инвесторам гривневые ОВГЗ сроком обращения 6 месяцев, 5 и 7 лет, а также 2- и 3-летние облигации, номинированные в иностранной валюте.

На аукционе 26 ноября Минфин намерен разместить гривневые ОВГЗ сроком обращения 12 месяцев, 5 и 7 лет, а также 2- и 3-летние облигации, номинированные в иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, по итогам октября Минфин привлек в госбюджет 3,097 млрд грн и не привлекал валюту, в то время как в сентябре в госбюджет привлечено 2,747 млрд грн, 5 млн долл. и 61,112 млн евро.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, до конца текущего года политика по привлечению новых заимствований будет умеренной, а также Минфин не планирует выходить на внешние рынки заимствований при сохранении нынешнего высокого уровня доходности.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или на 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн). За январь-сентябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,565 млрд долл., или на 7,08%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

По состоянию на 30 октября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,603 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,185 млрд грн, в собственности банков - 77,208 млрд грн, нерезидентов - 3,443 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).