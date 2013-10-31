«Эпицентр» приобрел сеть строительных гипермаркетов «Новая линия»

Компания Dragon Capital Investments Limited совершила сделку по продаже контрольного пакета акций ритейлера строительных материалов «Новая Линия» компании «Оферент», входящей в группу компаний «Эпицентр».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Dragon Capital, стороны не комментируют условия сделки, ссылаясь на конфиденциальность.

«Для нас приобретение «Новой Линии» - следующий виток стратегического развития нашего бизнеса. Мы уверены, что это укрепит лидирующие позиции группы «Эпицентр» на рынке DIY-ритейла, позволит усилиться в новом формате и создаст все условия для полного удовлетворения потребностей покупателей», - цитирует пресс-служба Dragon Capital представителя «Эпицентра» Юрия Симоненко.

В свою очередь, управляющий директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, комментируя сделку, выразил удовлетворение результатом инвестиций компании в «Новую Линию».

«В течение 12 лет нашего участия в этом проекте компания «Новая Линия» продолжала развиваться и достигать поставленных целей, как в период активного роста рынка, так и во время кризиса. На данном этапе мы пришли к заключению, что дальнейший рост и развитие компании будут наиболее эффективны в руках стратегического инвестора», - сказал Фиала.

Также пресс-служба Dragon Capital сообщила, что с 1 ноября нынешний гендиректор «Новой Линии» Евгений Баранов освобождается от занимаемой должности, а его место займет Борис Артари-Колумб, ранее занимавший должность регионального директора «Эпицентра».

Кроме того, на внеочередном собрании акционеров «Новой Линии» было принято решение о смене членов наблюдательного совета компании, а также утверждены в новой редакции Устав и внутренние положения компании.

Как сообщал УНИАН, ранее компания Dragon Capital Investments Limited (Кипр) совершила несколько сделок по покупке акций «Новой Линии», нарастив долю в ритейлере до 88,6%. По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на второй квартал 2013 года компания Dragon Capital Investments Limited владела 36,89% акций «Новой Линии», приобретенных еще в 2009 году.

Справка УНИАН. Компания «Эпицентр К» (Киев) специализируется на розничной торговле строительными материалами и является собственником украинской сети строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр».

Первый гипермаркет национальной сети «Эпицентр К» был открыт в 2003 году в Киеве. На сегодняшний день компания управляет 39 гипермаркетами в Украине: 33 в регионах и 6 в столице. В сети «Эпицентр К» работает более 20 тысяч человек.

«Новая Линия» создана в 2000 году и открыла первый одноименный строительно-хозяйственный супермаркет в Киеве в 2001 году. Сеть гипермаркетов компании на апрель 2013 года насчитывала 16 торговых объектов в Украине, 4 из которых – в Киеве. Общая торговая площадь магазинов превышает 230 тыс. кв. м.

По итогам 2012 года «Новая Линия» увеличила чистый убыток до 32,4 млн грн с 15,7 млн грн в 2011 году.