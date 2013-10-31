Индекс Украинской биржи повысился на 0,82%, индекс ПФТС – на 1,10%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 31 октября, повысился на 0,82% – до 867,30 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 22,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 19,9 млн грн, на срочном рынке – 2,9 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрнафты» (+2,79%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,10% – до 297,82 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 13,2 млн грн.