«Идея Банк» намерен привлечь 100 млн грн в результате размещения облигаций

«Идея Банк» с 11 ноября 2013 года планирует начать размещение трехлетних процентных облигаций серии С и с 1 декабря 2013 года серии D на общую сумму 100 млн грн и направить привлекаемые средства на увеличение объемов кредитования, сообщил агент по размещению выпуска – инвестиционная компания Concorde Capital.

Согласно сообщению, размещение будет проводиться с 11 ноября 2013 по 28 февраля 2014 года на фондовой бирже ПФТС. В рамках эмиссии банк намерен разместить 100 тыс. штук именных процентных облигаций серии С и D номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Ставка купона по облигациям до первой оферты установлена на уровне 20% годовых.

Как сообщал УНИАН, в августе «Идея Банк» в результате размещения двухлетних облигаций серии B привлек 40 млн.

Справка УНИАН. «Идея Банк» (ранее «Плюс Банк») работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. На 1 октября 2013 года активы банка составляли 2,558 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 2,008 млрд грн, обязательства – 2,257 млрд грн, средства клиентов – 1,794 млрд грн, собственный капитал – 320,361 млн грн, уставный капитал – 180,5 млн грн.

По результатам января-сентября 2013 года банк получил прибыль в размере 5,120 млн грн.

Основным акционером банка является Getin Holding S.A., акции которого котируются на Варшавской фондовой бирже.