Объем торгов на Украинской бирже за октябрь снизился на 21,6%

Общий объем торгов на Украинской бирже (УБ) в октябре составил 496,3 млн грн, что на 21,6% меньше, чем в сентябре, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за месяц снизился на 29% и составил 104,5 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами в октябре снизился на 19% - до 391,7 млн грн (из них объем торгов акциями - 302 млн грн).

В октябре Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, повысился на 2,28% - с 847,90 до 867,30 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции "Райффайзен Банк Аваль", влияние которых составило 14,41 индексного пункта, "Донбассэнерго" (8,14 пункта) и "Мотор Сич" (-5,06 пункта).

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на Украинской бирже в августе составил 697,2 млн грн, общий объем торгов на УБ в сентябре составил 633 млн грн.