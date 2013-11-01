Годовой план приватизации в Украине выполнен всего на 9%

Поступления от приватизации в Украине по состоянию на 1 ноября 2013 года, по оперативным данным, составили 982,7 млн грн, или 9% от установленного на этот год плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Как сообщал УНИАН, основные средства от приватизации в размере 718,9 млн грн поступили в госбюджет от продажи 60,7% акций "Донбассэнерго", еще часть средств поступила от реализации ряда угольных активов.

Справка УНИАН. Всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн.

По итогам 2012 года поступления от приватизации составили 6 млрд 763 млн грн, или 67,6% годового плана.

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