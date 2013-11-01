Агрохолдинг KSG Agro приобрел компанию «СФГ Булах»

Крупный производитель сельскохозяйственной продукции агрохолдинг KSG Agro приобрел 100% акций компании «СФГ Булах», обрабатывающей 2 тыс. га в Днепропетровской области, сказано в биржевом сообщении холдинга.

«Это приобретение позволит компании увеличить свой земельный банк в Днепропетровской области, которая является приоритетным регионом для KSG Agro», - сказано в сообщении.

При этом агрохолдинг продал принадлежащую ему компанию «Агро Днистер» (Хмельницкая обл.) с 1,6 тыс. га.

Обе сделки завершены 31 октября, их стоимость не раскрывается.

Справка УНИАН. KSG Agro – вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции. Земельный банк компании составляет 96 тыс. га, однако к 2014 году холдинг планирует увеличить его до 120 тыс. га.