Украинский фондовый рынок в пятницу снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 1 ноября, снизился на 0,59% – до 862,22 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 15,1 млн грн, из них на фондовом рынке – 13,1 млн грн, на срочном рынке – 1,9 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Райффайзен Банка Аваль» (-2,14%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,30% – до 296,91 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 112,5 млн грн.