WIG-Ukraine в октябре потерял более 10%

Варшава . Индекс украинский компаний на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukraine после четырех месяцев роста в октябре просел на 10,25%, закрывшись на самых низких значениях с апреля текущего года, но чуть выше своего исторического минимума, достигнутого в том же месяце.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, котировки украинского индикатора обрушили бумаги двух крупнейших эмитентов из Украины - Kernel и Astarta, которые потеряли почти 16% и более 12% своей капитализации соответственно.

Падение в октябре стало вторым крупнейшим снижением WIG-Ukraine с начала текущего года после апреля, когда он упал более чем на 13%, достигнув исторического минимума на уровне 486,76 пункта.

На последнем закрытии Варшавского фондового рынка украинский индекс зафиксировался на уровне 512,8 пункта – минимально выше самых низких значений прошлой недели.

WIG-Ukraine обвалился в последнюю неделю октября на 7%, а акции двух крупнейших украинских компаний на ней, которые составляют почти 70% украинского индекса, подешевели на 9% и 11% соответственно.

В прошлом месяце подорожали бумаги только производителя молочных изделий Milkiland (+11,4%), производителя яиц и яичных продуктов Ovostar Union (+4,6%), а также превратившихся в спекулятивные акций Westa (+2,9%), Sadovaya Group (+1,9%) и Coal Energy (+0,8%).

Другие компании уменьшили свою капитализацию на 3-16%.

На прошлой неделе, торги на которой завершились в четверг из-за празднования Дня всех святых в Польше, подорожали только акции Ovostar (+2,1%), Westa (+1,4%) и Milkiland (+0,4%).

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы WIG-CEE потерял в октябре около 6% на фоне повышения на 5% "голубых фишек" Варшавского фондового рынка и почти 7% роста индикатора широкого рынка WIG.

Как сообщал УНИАН, запущенный в мае 2011 года WIG-Ukraine с начала текущего года продемонстрировал рост только в январе (+7,6%), мае (+0,9%) и июле (+3,8%).

Падение в другие месяцы составило от 4,5% в июне до более 13% в апреле.

В украинский индекс входят 11 компаний из Украины, акции которых котируются на главной площадке Варшавской фондовой биржи.