Украинский фондовый рынок начал неделю заметным снижением

Украинский фондовый рынок начал новую торговую неделю снижением - индекс Украинской биржи UX по состоянию на 11:05 снизился на 1,57% - до 848,65 пункта, сообщает сайт биржи.

Объем торгов на фондовом рынке составил всего 891,6 тыс. грн при общем объеме торгов в 1,69 млн грн. Лидерами снижения стали акции "Донбассэнерго" (-2,29%).

Индекс ПФТС снизился на 0,16% - до 296,44 пункта. При этом объемы торгов на бирже составили всего 150 тыс. грн.

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В то же время, европейские фондовые рынки показывают отличную от украинских рынков динамику – с начала новой торговой недели на них наблюдается повышение. Так, британский индекс FTSE 100 на торгах повысился на 0,5%, немецкий DAX – на 0,37%.