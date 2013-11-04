На украинский фондовый рынок повлияли внутренние факторы - эксперты

На украинский фондовый рынок на прошлой неделе оказывали влияние внутренние факторы, у отечественного рынка была собственная "повестка дня", говорится в аналитическом отчете компании по управлению активами "Кинто", которым располагает УНИАН.

Как отмечается в отчете, после приближения к вершине локального максимума 24 октября, которая по значению оказалась близкой к предыдущему максимуму конца июля, индекс Украинской биржи пошел вниз. В то же время, в конце прошлой недели снижение индекса замедлилось.

"Очевидно, на поведение индекса существенное влияние оказывают финансовые показатели компаний, которые не очень динамичны", - говорится в отчете компании. "В свою очередь, это лишает инвесторов и трейдеров возможности принимать решение о возможности существенного выхода из торгового диапазона, который сложился с апреля 2013 года", - отмечают в "Кинто".

Эксперты, ссылаясь на данные международных организаций, также отметили, что на прошлой неделе произошел небольшой откат из фондов, занимающихся инвестированием на развивающиеся рынки.

На текущей неделе, по мнению брокеров, возможен небольшой приток средств в фонды акций развивающихся стран.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 1 ноября, снизился на 0,59% – до 862,22 пункта. В октябре Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, повысился на 2,28% - с 847,90 до 867,30 пункта.