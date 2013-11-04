Акционеры компании «Проспект Инвестментс» приняли решение об ее ликвидации

Общее собрание акционеров инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» приняло решение об ее ликвидации, говорится в сообщении компании, размещенном в электронной системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, стоимость чистых активов «Проспект Инвестментс» составляет 8,2 млн грн, сумма обязательств - 59 тыс. грн.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания «Проспект Инвестментс» была создана в 1995 году и является одной из первых инвестиционных компаний, работающих на фондовом рынке Украины. Одной из первых внедрила систему интернет-трейдинга.

В январе 2005 года ИК «Проспект Инвестментс» вошла в состав Инвестиционной группы «Русские фонды».