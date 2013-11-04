Объем торгов на бирже «Перспектива» в октябре снизился до 24,57 млрд грн

На фондовой бирже «Перспектива» объем заключенных и выполненных договоров в октябре текущего года снизился по сравнению с сентябрем на 0,8% - до 24,57 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, объем торгов ОВГЗ на бирже в октябре составил 20,74 млрд грн (на 0,66% больше, чем в сентябре), акциями - 570,4 млн грн (на 6,06% больше), срочными контрактами - 1,67 млрд грн (на 1,29% меньше), инвестиционными сертификатами - 139,7 млн грн (на 52,5% меньше), облигациями предприятий - 1,27 млрд грн (на 12,9% меньше).

По оперативным данным интернет-сайтов фондовых бирж, в октябре ФБ "Перспектива" заняла первое место по объему торгов (с долей общего биржевого оборота 78%), второе место - у фондовой биржи ПФТС (17%), третье - у "Приднепровской фондовой биржи" (2%). С начала года объем торгов на бирже составил 254 млрд грн, что составляет 66% от общего биржевого оборота в Украине. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем торгов на бирже вырос в 3 раза.

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Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). На начало 2013 года членами биржи являются 120 торговцев ценными бумагами (17% общего количества сертифицированных торговцев ценными бумагами).