Индексы Украинской биржи и ПФТС незначительно снизились

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 4 ноября, снизился на 0,48% – до 858,04 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 17,9 млн грн, на срочном рынке – 5,47 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Донбассэнерго» (-2,45%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,87% – до 294,34 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 330,7 млн грн.