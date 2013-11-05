Менеджер Kernel купил акций компании еще на 350 тыс. долл.

Варшава. Менеджер одного из крупнейших в Украине агрохолдингов Kernel в конце прошлой недели приобрел еще 25 тыс. акций компании, или 0,03% уставного капитала, по средней цене 41,5 злотых за штуку (1 долл. = 3 злотых).

Об этом Kernel сообщил в биржевом отчете.

Менеджер приобрел акции холдинга 30 октября через подконтрольную ему компанию.

По данным Варшавской биржи, акции Kernel по итогам торгов понедельника, 4 ноября, подорожали на 3,6% - до 43 злотых за штуку.

30 октября стоимость бумаг холдинга, который является крупнейшей украинской компанией на Варшавской бирже, входящей в список "голубых фишек", достигли своего самого низкого значения с конца 2009 года - на уровне 41 злотых за штуку.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Kernel сообщал о том, что в предыдущий понедельник один из его менеджером приобрел 175 тыс. акций за 2,6 млн долл. или по 44,4 злотых за штуку.

Накануне в пятницу, 25 октября, бумаги Kernel после публикации отчета за 2013 финансовый год подешевели по итогам торгов на 15%, достигнув своей самой низкой цены с начала 2010 года на уровне около 45 злотых.

В понедельник, 28 октября, акции подешевели еще на 7%, закрывшись на уровне 42 злотых.

В 2013 финансовом году Kernel сократил чистую прибыль почти вдвое - до 111 млн долл. на фоне 10% снижения EBIDTA - до около 290 млн долл. и 35% роста выручки - до 2,8 млрд долл.

В текущем финансовом году, который закончится 31 июня 2014 года, компания прогнозирует EBIDTA на уровне 250 млн долл.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel («Кернел»), контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара.